Чем закончится сериал «На двоих не делится»?

Наш ответ:

«На двоих не делится» — российский мелодраматический мини-сериал, насчитывающий четыре эпизода. Премьера состоялась 11 октября 2024 года. В центре сюжета — непохожие друг на друга сестры Лида и Маша Сойкины. Бойкая и независимая Лида живет с мужем и дочерью Варей, а также является хозяйкой швейной фабрики. В то же время Маша не имеет ни работы, ни семьи. Она живет за счет кредитов и проводит время с гулякой Вадимом. Из-за интриг с его стороны Маша оказывается вовлечена в криминальные дела. Бандиты похищают Варю и требуют у зажиточной Лиды выкуп. Это преступление обнажает семейные тайны и приводит к драматичным событиям. Сестры бросаются спасать девочку, параллельно разбираясь в своих отношениях.



В конце этой истории Варя узнает, что она не родная дочь Лиды, а приемная. Это расстраивает Варю. В преступлении обвиняется Борис Антонович. Маркен возвращает деньги Лиде. Лида мирится с мужем — они снова вместе.