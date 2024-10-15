Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «На двоих не делится»?

Чем закончится сериал «На двоих не делится»?

Олег Скрынько 15 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«На двоих не делится» — российский мелодраматический мини-сериал, насчитывающий четыре эпизода. Премьера состоялась 11 октября 2024 года. В центре сюжета — непохожие друг на друга сестры Лида и Маша Сойкины. Бойкая и независимая Лида живет с мужем и дочерью Варей, а также является хозяйкой швейной фабрики. В то же время Маша не имеет ни работы, ни семьи. Она живет за счет кредитов и проводит время с гулякой Вадимом. Из-за интриг с его стороны Маша оказывается вовлечена в криминальные дела. Бандиты похищают Варю и требуют у зажиточной Лиды выкуп. Это преступление обнажает семейные тайны и приводит к драматичным событиям. Сестры бросаются спасать девочку, параллельно разбираясь в своих отношениях.

В конце этой истории Варя узнает, что она не родная дочь Лиды, а приемная. Это расстраивает Варю. В преступлении обвиняется Борис Антонович. Маркен возвращает деньги Лиде. Лида мирится с мужем — они снова вместе.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

На двоих не делится
На двоих не делится мелодрама
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Лукашин прошёл в самолёт по чужому билету: нелепый киноляп или правда жизни СССР?
«Подслащу вам жизнь»: Антон Васильев обратился к фанатам «Невского» с неожиданным предложением
Фанаты ждали сериал, но «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» станет трилогией фильмов — и сроки уже известны
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше