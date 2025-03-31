Чем закончится сериал "Муж на двоих"?

Наш ответ:

Напоминаем сюжет и концовку мелодраматического сериала «Муж на двоих». Даша – успешная бизнесвумен, но узнаёт, что её шанс стать матерью ограничен. В её жизни появляется обаятельный Максим, который кажется надёжным, но, узнав о беременности Даши, начинает ей угрожать. Оказавшись мужем её подруги Кати, он стремится разрушить её бизнес.



На помощь Даше приходит Костя, но узнав о её связи с Максимом, отдаляется. Когда становится ясно, что Максим – мошенник, Костя предупреждает Катиного отца, а Макс нанимает бандитов. Те поджигают типографию Кости, а Даша, узнав об этом, теряет ребёнка. Макс пытается сбежать, но его разоблачают. Год спустя Даша и Костя женаты, Катя мирится с подругой, а их семьи вместе отдыхают.