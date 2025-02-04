Чем закончится сериал "Муж моей мечты"?

Наш ответ:

«Муж моей мечты» - новая отечественная мелодрама, вышедшая на экраны 25 января 2025 года. Это вполне типичная для российского телевидения романтическая история, где есть все, чтобы зритель прильнул к экранам до самой развязки. Сериал уже завершился, так что мы можем рассказать его концовку.



Финал сериала «Муж моей мечты» дарит зрителям неожиданный поворот. Когда Соня и Константин уже готовы обменяться клятвами, героиня внезапно отменяет свадьбу — в церкви появляется ее бывший возлюбленный Дмитрий. Кроме того, Соня завершает свою книгу, и она мгновенно становится бестселлером. На презентации Дмитрий снова объявляется, признает свои ошибки и делает Соне предложение. На этот раз она отвечает согласием.

