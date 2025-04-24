Меню
Чем закончится сериал «Моя прекрасная жизнь»?

Олег Скрынько 24 апреля 2025 Дата обновления: 24 апреля 2025
Наш ответ:

«Моя прекрасная жизнь» — турецкий мелодраматический сериал, выходивший в 2023–2024 годах. Ныне шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре «Иви» и на сайте телеканала «Домашний». Главной героиней выступает светская львица Шебнем, которая из нищеты поднялась к вершине успеха. Ныне у нее есть муж, социальный статус и материальные блага. Но все это может пойти крахом, если раскроются секреты Шебнем из прошлого. Чтобы этого избежать, она вынуждена бороться, полагаясь только на себя. Ей строит козни давний враг, бывшая девушка супруга, коварная свекровь и полицейский Месут.

В концовке Шебнем забывает о вражде с Дидем и спасает ее после неудавшейся попытки суицида. Шебнем дает Дидем возможность либо отправиться в тюрьму, либо уехать в ссылку. Дидем выбирает второй вариант, но вскоре тайно возвращается в Стамбул, чтобы отомстить. Она натравливает налоговую инспекцию на ресторан Шебнем и пытается подставить Ахмета и Месута, но ее план не увенчался успехом. В итоге Дидем совершает самоубийство, встретившись с Шебнем.

Также в заключительных сериях разрешился конфликт Маджита и Онура. Маджит задумал расправиться с Онуром в лесу, но все же осознал, что сам во всем виноват, ведь именно он побуждал сына уничтожить Шебнем. Маджит решает оставить Айсель, но Онур убеждает его этого не делать. Маджит в итоге женился на Айсель.

Действие эпилога имеет место спустя пять лет. Шебнем теперь руководит фондом и занимается делами семьи Гюмюшчу. Шебнем помогает обездоленным и собирается провести каникулы с Месутом.

Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
