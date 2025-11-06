Чем закончится сериал «Моя чужая семья»?

Чем закончится сериал «Моя чужая семья»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 6 ноября 2025 Дата обновления ответа: 6 ноября 2025

«Моя чужая семья» — российский мелодраматический мини-сериал, вышедший на телеканале «Домашний» в 2025 году.

Содержание сериала

По сюжету Надежда берет на себя вину сына за автокатастрофу, повлекшую смерть человека. Отсидев два года в колонии, Надя выходить на свободу и собирается начать жизнь с чистого листа. Однако дочь погибшей полагает, что Надя и ее сын недостаточно пострадали в ответ. Притворившись девушкой сына, она начинает чинить козни Наде, хотя тем самым вредит самой себе.

Что будет в конце?

Наде удается обезвредить мстительницу. Они прощают друг друга. Спустя год Надя решает проблем со здоровьем. Она также обрела семью в лице Андрея, они счастливы. Лиза вернулась домой, чему очень рад Андрей. Он обнимает и целует ее.

Моя чужая семья
Моя чужая семья мелодрама, мини-сериал
2025, Россия
