Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал "Мосгаз. Розыгрыш"?

Чем закончится сериал "Мосгаз. Розыгрыш"?

Олег Скрынько 19 мая 2025 Дата обновления: 19 мая 2025
Наш ответ:

На стримингах завершился показ нового сезона «Мосгаза» — «Розыгрыш», и он вызвал у зрителей неоднозначные чувства. Рассказываем, чем завершилась очередная часть знаменитого детектива.

В финале раскрывается главный поворот: тихая и незаметная Алина оказывается мозгом всей преступной игры. Она не только ловко манипулировала окружающими мужчинами, но и хладнокровно убила Терехову, оставив на месте бусину с отпечатками — роковое доказательство. Алину арестовывают, а Шорохов сам оказывается за решеткой из-за махинаций с финансами. Белоусов возвращается к семье, но его карьера разрушена. А генерал Капитонов трагически погибает — его убивает Коковкин, решивший во что бы то ни стало возродить подпольную лотерею.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш
Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш детектив
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше