Чем закончится сериал "Мосгаз. Розыгрыш"?

На стримингах завершился показ нового сезона «Мосгаза» — «Розыгрыш», и он вызвал у зрителей неоднозначные чувства. Рассказываем, чем завершилась очередная часть знаменитого детектива.
В финале раскрывается главный поворот: тихая и незаметная Алина оказывается мозгом всей преступной игры. Она не только ловко манипулировала окружающими мужчинами, но и хладнокровно убила Терехову, оставив на месте бусину с отпечатками — роковое доказательство. Алину арестовывают, а Шорохов сам оказывается за решеткой из-за махинаций с финансами. Белоусов возвращается к семье, но его карьера разрушена. А генерал Капитонов трагически погибает — его убивает Коковкин, решивший во что бы то ни стало возродить подпольную лотерею.
