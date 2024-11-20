Чем закончится сериал "Молодежка. Новая смена"?

Наш ответ:

Финал спортивного сериала «Молодежка. Новая смена» запланирован на 21 ноября 2024 года на канале СТС. Как завершится сезон, пока держится в секрете, добавляя интриги для поклонников шоу.



Сюжет сериала вращается вокруг студенческой хоккейной команды «Акулы», представляющей Политехнический институт. На грани расформирования, команда получает неожиданный шанс на спасение благодаря Казанцеву, высокопоставленному сотруднику вуза, который решает вдохнуть в неё новую жизнь. Случайная встреча с бывшим игроком «Медведей» Андреем Кисляком становится переломным моментом. Казанцев предлагает ему стать тренером «Акул». Перед Кисляком стоит сложная задача: сплотить молодых игроков и превратить их из аутсайдеров в чемпионов. Однако, чтобы добиться успеха, Андрею предстоит не только понять своих подопечных, но и пройти через личные перемены.