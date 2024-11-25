Чем закончится сериал "Молодёжка. Новая смена"?

В первом сезоне сериала «Молодежка: Новая смена» команда «Акулы Политеха» терпит поражение за поражением, что грозит ее расформированием. Но проректор по делам молодежи Вадим Казанцев решает дать хоккеистам шанс, привлекая бывшую звезду «Медведей» Андрея Кисляка в качестве тренера. Кисляк вынужден не только навести порядок в команде, но и преодолеть свои слабости. Несмотря на препятствия, включая травму игрока Захара Дергачева и отказ спонсора от финансирования, команда вдохновенно борется за победу.
В финале «Акулы Политеха» встречаются с «Корсарами», и после драматичного дополнительного времени бывший капитан Кирилл Егоров приносит решающую шайбу. Поддержка болельщиков и командный дух помогают «Акулам» стать чемпионами Студенческой лиги за один сезон. Вопрос о продолжении истории остается открытым: смогут ли герои защитить свой титул в будущем?
Авторизация по e-mail