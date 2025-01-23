Чем закончится сериал «Минута тишины»?

Наш ответ:

«Минута тишины» — российский драматический триллер с элементами детектива. Премьера состоялась 20 января 2025 года. В центре сюжета — бизнесмен Валерий Королев, который является одним из богатейших людей страны. Однажды он отправляется на Ближний Восток, но во время землетрясения получает травму и теряет память. В дальнейшем, объединившись с психологом МЧС Марией Стрельцовой, Королев вынужден скрываться от спецслужб, пытаясь выяснить, кто он и зачем покинул Россию. В десятой и заключительной серии фирма Королева оказывается в эпицентре скандала из-за аварии на ГЭС. Чтобы избежать затопления города, Королев идет на риск и решает запустить новый водосброс. Однако на это нужды большие деньги, которых у обнищавшего Королева нет. В итоге протагонисту все же удается реализовать проект, пойдя на сделку со своим бывшим другом Исаевым. Согласно имеющимся данным, закончится сериал счастливо. Переосмысливший себя Королев восстановит память, обретет возлюбленную и начнет новую жизнь.