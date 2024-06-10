Меню
Чем закончится сериал «Милая соседка»?

Олег Скрынько 10 июня 2024
Наш ответ:

«Милая соседка» — российский мелодраматический сериал из четырех эпизодов, вышедший в 2024 году. По сюжету Веру спустя два года после свадьбы бросает ее муж Степан, которому не удается стать писателем. Вера содержала его, а также терпела нападки со стороны свекрови. В итоге Степан сошелся с другой, а Вера лишается жилья. Более того, она также остается без работы. Тогда главная героиня решает начать жизнь с чистого листа и запускает фирму по производству одежды. Вера снимает часть трехкомнатной квартиры. Ее соседом неожиданно становится хозяин этой квартиры Евгений, которого бросает жена Ирина.

Вера и Евгений влюбляются друг в друга. Ирине предлагает работу крупный бренд, но в то же время выясняется, что она беременна. Она сообщает Евгению, что готова решиться на аборт, сделав выбор в пользу карьеры. Это окончательно отталкивает Евгения от нее. Кроме того, Евгений узнает, что от него беременна Вера. Он заявляет, что хочет быть с ней. В финальной сцене они думают, какое имя дать родившемуся малышу.

