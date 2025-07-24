Меню
Чем закончится сериал «Между нами глубокое море»?

Чем закончится сериал «Между нами глубокое море»?

Олег Скрынько 24 июля 2025
Наш ответ:

«Между нами глубокое море» — российский мелодраматический мини-сериал, премьера которого состоялась 20 февраля 2023 года на телеканале «Россия 1». По сюжету детский психотерапевт Андрей Баталов и его жена Вера отправляются из Москвы в Турцию, чтобы отпраздновать год супружеской жизни. Там герои знакомятся с владельцем отеля и его женой-россиянкой Светланой. 10-летний сын этой пары утратил дар речи. Светлана надеется, что Андрей поможет маленькому Эмилю. Андрей готов помочь, но Вера выступает против. Затем прибрежный городок накрывает сильный шторм. В дальнейшем Светлана обманом заманивает Андрея в свой отель и удерживает его там.

По ходу развития сюжета у Андрея появляется любовница Лейла, а с Верой он расходится В результате между Лейлой и Светланой возникает борьба за Андрея. Лейла предлагает его «выкупить», но Светлана отказывается. В итоге Лейла случайно сбивает Светлану на машине. Травмированной Светлане требуется операция. Она попадает в больницу. К ней приезжает Андрей. Светлана не выдает Лейлу, хотя становится известно, что Светлана может остаться инвалидом. Светлана отправляется на лечение в Москву, где ее поддерживает Андрей. Поскольку Светлана — гражданка Турции, лечение платное, но эту проблему удается решить. Операция проходит успешно, Светлана снова способна ходить. Она возвращается в Турцию и входит в дом на своих ногах. Ее встречает ее семья.

