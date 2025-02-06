Меню
Чем закончится сериал «Мечта на троих»?

Чем закончится сериал «Мечта на троих»?

Олег Скрынько 6 февраля 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Мечта на троих» — российский мелодраматический мини-сериал из четырех эпизодов, вышедший на телеканале «Домашний» 1 марта 2024 года. По сюжету девушка по имени Вера два года сражалась с серьезным недугом. Несмотря на неутешительные прогнозы врачей, героиня не опускала руки, поскольку мечтает о материнстве. Однако болезнь стала причиной разлада с мужем Димой, который сошелся с другой женщиной. Теперь у Димы новая семья в лице жены Кати и дочери Ане, которой один год. Очередные медицинские тесты приносят Вере радость — настала ремиссия, так что можно зачинать ребенка. Только вот из клиники исчез ее биоматериал. Вера догадывается, что Дима его забрал, чтобы смогла забеременеть Катя. В дальнейшем Вера узнает, что Аня — ее биологическая дочь.

Вера знакомится с юристом Андреем, у них завязываются романтические отношения. Тем временем Катя тоже узнает о том, что Аня — дочь Веры. Катя решает подделать документы, чтобы официально матерью была она. Также Катя, забрав Аню, уходит от Димы. Катя и Аня попадают в автокатастрофу, ребенку требует переливание крови. У Андрея возникают проблемы на работе, он даже попадает в СИЗО, но затем все улаживается. Андрей предлагает Вере подать в суд на Катю за подделку документов, но Вера отказывается. Андрей убеждает Катю отдать Аню Вере. Та соглашается. Заканчивается эта история тем, что Андрей и Вера вместе воспитывают Аню, а воссоединившиеся Катя и Дима усыновляют мальчика. Семьи начинают дружить и вместе празднуют день рождения Ани.

