Чем закончится сериал "Макрон"?

Наш ответ:

«Макрон» - новый комедийный сериал, который стартовал на канале ТНТ 11 ноября 2024 года. Шоу завершится 11 декабря 2024 года, поэтому сейчас сложно сказать, чем именно завершится история, лежащая в основе сюжета.



В центре сюжета — 23-летний Андрей, который приезжает из Москвы в небольшой городок Архангельской области, чтобы познакомить родителей с Викой, своей начальницей и возлюбленной, старшей его на 20 лет. Разница в возрасте вызывает настоящий шторм эмоций среди родственников: мама категорически против, бывшая девушка плетет интриги, а отец экс-невесты и вовсе видит Вику своей будущей женой. Смешные, а порой и абсурдные ситуации добавляет магический колорит — мама Андрея готова призвать потусторонние силы, лишь бы избавиться от невестки. Как молодая пара справится с этим хаосом, узнаем до 11 декабря, когда сериал завершится.