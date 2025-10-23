Чем закончится сериал «Любовная сделка»?

Чем закончится сериал «Любовная сделка»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 23 октября 2025

«Любовная сделка» — российский мелодраматический мини-сериал из четырех эпизодов, вышедший на телеканале «Домашний» в 2025 году.

О чем сериал

Катя и Сергей строят планы на совместное будущее, но в итоге девушка становится живым товаром: чтобы вернуть долг, Сергей «расплачивается» Катей. После этого оскорбительного инцидента Катя возвращается в родную деревню к отцу. Там же внезапно оказывается преуспевающий бизнесмен Плотников. Некогда Катя отвергла его, выбрав Сергея. Плотников помогает Кате, а та в итоге становится его женой. Счастье пары прерывает появление Сергея с потрясающим признанием. Теперь Кате предстоит выяснить, кто из женихов ей врал, а кто по-настоящему ее любит.

Чем закончится?

Убийство совершил Никита Соколов, но заказчиком был Сергей. Выясняется, что до Кати у Сергея была возлюбленная, с которой он собирался вступить в брак. Когда же на горизонте появилась Катя, Сергей начал ухаживать за ней, чтобы заполучить ее деньги. Он также стремился урвать деньги Плотникова. Сергея в итоге задерживает полиция. Катя же остается с Плотниковым.

Любовная сделка
Любовная сделка мелодрама, мини-сериал
2025, Россия
