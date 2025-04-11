Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Любовь со шрамом»?

Олег Скрынько 11 апреля 2025 Дата обновления: 11 апреля 2025
Наш ответ:

«Любовь со шрамом» — российский мелодраматический сериал из десяти эпизодов, вышедший на телеканале «Домашний» в апреле 2025 года. В центре сюжета — признанный пластический хирург Роман Инский, который по делу возвращается в родной Красноярск. Зайдя в ночной клуб, он видит там певицу, которая оказывается его считавшейся погибшей женой Леной. При этом Лена не узнает Романа из-за потери воспоминаний. Роман надеется восстановить отношения с Леной, но она его боится. В то же время Лена пытается вступить в отношения со своим начальником Максимом. У Лены также есть дочь Аня. Роман смиряется и уже собирается уехать, но узнает, что Аня — его дочь, а Лене грозит большая опасность.

Сериал изобилует интригами и сюжетными поворотами. В концовке бывшая девушка Романа Маша ценой собственного здоровья спасает Аню. Лена проникается чувствами к Роману и грустит, когда он уезжает. Маша в итоге выздоравливает. Лена и Роман воссоединяются. Аня мирится с ними.

