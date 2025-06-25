Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал "Ложная тревога"?

Чем закончится сериал "Ложная тревога"?

Олег Скрынько 25 июня 2025 Дата обновления: 25 июня 2025
Наш ответ:

«Ложная тревога» - новый сериал, который вышел 21-июня на телеканале Россия-1. Рассказываем о том, чем он закончился.

Мелодрама со счастливым финалом рассказывает историю Елены (Дана Абызова), которая через множество испытаний приходит к долгожданному счастью. На протяжении четырёх серий героиня переживает горечь утраты младшего брата, разлад в браке (Алексей Ведерников), осознание бесплодия и решительный шаг — усыновление мальчика Игната (Костя Матюхин). Ей приходится терпеть унижения от работодателей (Сергей Перегудов) и бороться за справедливость, добиваясь увольнения тренера брата (Дмитрий Белякин). В финале Олег, предложивший фиктивный брак для усыновления, признаётся ей в любви, и когда Игнат радостно называет их мамой и папой, Елена понимает — это начало новой жизни. Кульминационная сцена под поливочными фонтанами, где они втроём, обнявшись, кружатся в струях воды, символизирует обретённую семью. Сериал завершается тёплыми кадрами из жизни героев и финальными титрами с актёрским составом.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ложная тревога
Ложная тревога мелодрама
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше