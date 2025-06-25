Чем закончится сериал "Ложная тревога"?

Наш ответ:

«Ложная тревога» - новый сериал, который вышел 21-июня на телеканале Россия-1. Рассказываем о том, чем он закончился.



Мелодрама со счастливым финалом рассказывает историю Елены (Дана Абызова), которая через множество испытаний приходит к долгожданному счастью. На протяжении четырёх серий героиня переживает горечь утраты младшего брата, разлад в браке (Алексей Ведерников), осознание бесплодия и решительный шаг — усыновление мальчика Игната (Костя Матюхин). Ей приходится терпеть унижения от работодателей (Сергей Перегудов) и бороться за справедливость, добиваясь увольнения тренера брата (Дмитрий Белякин). В финале Олег, предложивший фиктивный брак для усыновления, признаётся ей в любви, и когда Игнат радостно называет их мамой и папой, Елена понимает — это начало новой жизни. Кульминационная сцена под поливочными фонтанами, где они втроём, обнявшись, кружатся в струях воды, символизирует обретённую семью. Сериал завершается тёплыми кадрами из жизни героев и финальными титрами с актёрским составом.