Чем закончится сериал «Лидия и Ландыш»?

Наш ответ:

«Лидия и Ландыш» — российский мелодраматический сериал телеканала «Домашний», состоящий из восьми эпизодов. Премьера состоялась 28 октября 2024 года. Главной героиней выступает девушка Ландыш, которая из-за проблем со здоровьем нуждалась в особой заботе. Все, что требовалось, ей давали любящие родители в лице Альбины и Руслана Абдуловых. Поворотным моментом в семьи Ландыш становится крушение вертолета, на борту которого находился Руслан. В результате он пропал без вести. Этим пользуются его конкуренты, задумавшие поглотить его бизнес. В связи с этими событиями и стрессом состояние Ландыш обостряется. Доктора рекомендуют Альбине приставить к Ландыш сиделку — так девушка знакомится с Лидой Звонаревой. Они становятся лучшими подругами, не зная, что их связывает давний секрет.



В концовке выясняется, что Лидия в действительности является дочерью Руслана и Альбины, тогда как Ландыш — не их родной ребенок. Дело в том, что девочек поменяли местами в роддоме. Абдуловы, включая Руслана, с которым все в порядке, признают Лидию и принимают ее в семью. Также Абдуловы не отказываются от Ландыш. В то же время сама Ландыш находит свою биологическую мать и сближается с ней. Олег, благодаря операции вернувший зрение, делает предложение Лидии.