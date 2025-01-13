Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал "Лейла"?

Чем закончится сериал "Лейла"?

Олег Скрынько 13 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Турецкий сериал «Лейла» еще не закончился и продолжает выходить на экраны. Поэтому сказать о том, какой финал будет у сериала, пока что невозможно.

В сериале рассказывается о девушке по имени Лейла. Она рано потеряла мать, а затем и отца, который женился на жестокой и коварной Нур. После его смерти девушка оказывается выброшенной на обочину жизни. Борясь за выживание, она учится справляться с жестокостью мира, чтобы однажды вернуться и отомстить. Повзрослевшая и закалённая, Лейла использует те же интриги и хитрости, что и её мачеха, но Нур не сразу узнаёт в ней свою бывшую падчерицу. Впрочем, на пути Лейлы появляются не только враги, но и первая любовь. О том, как сложилась ее дальнейшая судьба, зрители узнают в грядущих эпизодах нашумевшей мелодрамы.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Лейла
Лейла драма, мелодрама
2024, Турция
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше