Чем закончится сериал «Ланцет»?

Наш ответ:

«Ланцет» — российский сериал из 16 эпизодов, вышедший в 2019 году. Главным героем является врач Илья Ладынин, которого прозвали Ланцетом еще в студенческие годы из-за его пристрастия к хирургии. Жизнь Ладынина оказывается на грани краха вследствие череды катастрофических событий. После внезапной смерти жены и разлада с сыном Глебом, который перебрался к бабушке, Ладынин искал утешение в работе, но его поразил тремор, из-за чего он больше не может оперировать. Ладынин собирается уйти из медицины, но неожиданно ему предлагают стать начальником больничного подразделения, специализирующегося на внутренних расследованиях. Ладынин надеется, что эта должность поможет ему понять, что же стало причиной смерти его супруги.



В концовке сериала Глеб получает ножевое ранение, но благодаря операции, проведенной отцом, парень остается жив. После этого случая тремор Ладынина отступает. Также протагонист выясняет, что его жена болела мерцательной аритмией и занималась самолечением, но он этого не заметил. Дневник от имени покойной женщины написал врач Павлов, тем самым стремясь побудить Ладынина быть более внимательным к окружающим. Глеб решает уехать в Брянск, на что получает благословение отца. Ладынин мирится и сходится с Ольгой. На вопрос, вернется ли Ладынин в хирургию, однозначного ответа авторы сериала не дают, поскольку ему предлагают работу в Следственном комитете.