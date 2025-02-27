Чем закончится сериал "Курьеры добра"?

Наш ответ:

Сериал «Курьеры добра» завершается следующим образом. Айя едва не задушила дочь Ольги, но девочка заплакала, и мать проснулась. Айе удалось выкрутиться, сославшись на заботу о малышке. Тем временем Влад хочет вернуть семью, а Айя помогает ему, лишь бы избавиться от соперницы и завоевать Сергея.



Ольга сомневается: дать ли Владу второй шанс ради дочери? Алла убеждает, что предавший однажды предаст снова. Тем временем Айя подсыпает Ольге снотворное, а Влад инсценирует ситуацию, вынуждая ее переехать к нему. Однако Фируза раскрывает его махинацию, и Ольга остается. Она сближается с Сергеем, но разгневанный Влад сбивает его и попадает под арест. Айя, пытаясь удержать Сергея, обвиняет его в насилии, но правда раскрывается. Фируза отправляет племянницу домой, а Ольга выходит замуж за Сергея. Спустя 10 лет их дочь Дарина полностью выздоравливает и побеждает в соревнованиях.