Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал "Курьеры добра"?

Чем закончится сериал "Курьеры добра"?

Олег Скрынько 27 февраля 2025 Дата обновления: 27 февраля 2025
Наш ответ:

Сериал «Курьеры добра» завершается следующим образом. Айя едва не задушила дочь Ольги, но девочка заплакала, и мать проснулась. Айе удалось выкрутиться, сославшись на заботу о малышке. Тем временем Влад хочет вернуть семью, а Айя помогает ему, лишь бы избавиться от соперницы и завоевать Сергея.

Ольга сомневается: дать ли Владу второй шанс ради дочери? Алла убеждает, что предавший однажды предаст снова. Тем временем Айя подсыпает Ольге снотворное, а Влад инсценирует ситуацию, вынуждая ее переехать к нему. Однако Фируза раскрывает его махинацию, и Ольга остается. Она сближается с Сергеем, но разгневанный Влад сбивает его и попадает под арест. Айя, пытаясь удержать Сергея, обвиняет его в насилии, но правда раскрывается. Фируза отправляет племянницу домой, а Ольга выходит замуж за Сергея. Спустя 10 лет их дочь Дарина полностью выздоравливает и побеждает в соревнованиях.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Курьеры добра
Курьеры добра мелодрама
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше