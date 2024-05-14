Меню
Чем закончится сериал «Купидоны»?

Чем закончится сериал «Купидоны»?

Олег Скрынько 14 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Купидоны» — российский мелодраматический сериал из четырех эпизодов, вышедший в мае 2024 года. В центре сюжета семейство Давыдовых, проживающее в одной квартире: Анна Константиновна, ее дочь Мария и внучка Саша. Саша влюбилась в одаренного баскетболиста Гошу, но стесняется даже познакомиться с ним. Тогда Анна Константиновна и Мария придумывают план, чтобы молодые люди сошлись. Задумка состоит в том, чтобы Саша и Гоша вместе застряли в лифте. В дальнейшем это приводит Давыдовых к созданию компании «Купидоны», цель которой — организация «случайных» встреч для одиноких сердец.

Сериал заканчивается тем, что Анна Константиновна, Мария и Саша находят спонсора. Саша и Анна Константиновна пытаются помочь Рите, которая работает в кафетерии, но Мария выступает против этого, поскольку не хочет рисковать. На помощь приходит Данила, ассистент спонсора. Анна Константиновна, Саша и Соня действуют независимо друг от друга. В итоге Мария сходится с Данилой, Саша мирится с Тимофеем, а на юбилей к Анне Константиновне приходит Аристарх.

