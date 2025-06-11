Меню
Чем закончится сериал «Культурный марафон»?

Чем закончится сериал «Культурный марафон»?

Олег Скрынько 11 июня 2025 Дата обновления: 11 июня 2025
Наш ответ:

«Культурный марафон» — российский мелодраматический мини-сериал, вышедший на телеканале «Домашний» 27 мая 2025 года. Фильм состоит из четырех эпизодов. Главной героиней выступает Маргарита Левертова, которая работает в школе учительницей русского языка и литературы. У Риты не получается полноценно обустроить личную жизнь, потому что ее жених из-за отсутствия у них собственного жилья не спешит делает ей предложение. Неожиданно Рита получает в наследство дом в деревне, но для того, чтобы получить на него права, девушке нужно прожить в нем год. Кроме того, Рита узнает, что ее отец Кирилл жив, но не хочет с ней общаться. Когда героиня к тому же узнает, что жених ей изменил, она уезжает в деревню.

Рита узнает, что отец обозлился на ее мать Татьяну, поскольку та не сообщила ему о беременности и была ему неверна, пока он был в армии. Отец также успел воспитать дочь Вику, которая стала строгим предпринимателем. Татьяна оправдывается перед Ритой. В итоге Рита сходится со своим деревенским соседом Иваном, который обучает ее фермерской жизни. Рита получает место в местной школе. Кирилл примиряется с Ритой и Татьяной. Рита и Иван собираются пожениться.

Культурный марафон
Культурный марафон мелодрама
2025, Россия
