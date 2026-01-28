Чем закончится сериал «Кровь за кровь»?

Чем закончится сериал «Кровь за кровь»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 28 января 2026 Дата обновления ответа: 28 января 2026

«Кровь за кровь» — российский сериал в жанре боевика. Премьера состоялась 25 января 2026 года.

О чем сериал

Действие разворачивается в Москве в 1996 году. Отправной точкой сюжета становится вечеринка в честь юбилея экс-генерала КГБ, а ныне преуспевающего бизнесмена Андрея Градова. Однако торжество оборачивается бойней. В живых остается Платон, сын Андрея, который опоздал на праздник. Прибыв на место, Платон обнаруживает массу трупов, включая тело отца, а также находит своих спрятавшихся сводных братьев Ваню и Колю. Впоследствии милиция забирает детей в спецприемник, а Платона допрашивают. После Платон выкупает Ваню и Колю, но на всех троих открывают охоту неизвестные. Платон решает разобраться, кто убил отца и хочет погубить его самого.

Чем закончился сериал

Отца Платона убили московские бандиты во главе с Пименовым. Они стремятся расправиться с Платоном. Происходит решающая схватка, в результате которой из бандитов остается в живых только Пименов. В дальнейшем Пименов рассказывает следователю, что приказы на убийства и Копылова, и Градова он получал от Сычева, друга Градова. Платон отправляется на поиски Сычева — тот отдыхает с друзьями в охотничьем домике. Сычев пытается сбежать на машине, но попадает на лед и проваливается. Платон не стал его спасать. Сычев воскликнул, что на самом деле виновата во всем «она». В финальной сцене Пименова приходит навестить Ираида. Она говорит, что ему повезло. Сидеть не придется. Значит, или отравит его, или что-то вколет, чтобы ее не выдал.

