Чем закончится сериал "Крестецкая вышивка"?

«Крестецкая вышивка» - мини-сериал, вышедший в 2023 году. Он сразу же полюбился российской публике, в особенности целевой аудитории телеканала «Домашний». Сериал завершился следующим образом:
В Крестцы приехал Игорь, бывший муж Ольги. Она просила денег на ремонт фабрики, но он уговаривал её вернуться в Москву. Тем временем Хлопецкий требовал от Людмилы продажи фабрики, грозя двойным возвратом задатка. Отчаявшись, Людмила с Никитой решили убить Ольгу, подстроив поджог её машины. Сергей успел спасти возлюбленную. В финале злоумышленников арестовали, Ольга восстановила фабрику и создала новую коллекцию. Сергей и Ольга остались вместе, ожидая ребёнка. Игорь признался, что всё ещё любит бывшую жену.
Авторизация по e-mail