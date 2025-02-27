Чем закончится сериал «Крепость Бадабер»?

Меню
Олег Скрынько 27 февраля 2025 Дата обновления: 27 февраля 2025
Наш ответ:

«Крепость Бадабер» — российская военная драма, состоящая из четырех серий. Действие разворачивается в середине 1980-х годов. По сюжету разведчик Юрий Никитин, действуя по поручению ГРУ, проникает в крепость Бадабер, которая находится в Пакистане. Задача Никитина — найти доказательства того, что крепость представляет собой центр подготовки моджахедом под началом ЦРУ. Выполнив миссию, Никитин замечает группу русских военнопленных. Среди них оказывается его друг Михаил, сын генерала Колесова. Никитин принимает решение остаться и спасти товарищей.

Заканчивается сериал тем, что русским удается вырваться из плена. Они захватывают крепость, надеясь, что вскоре прибудет подмога. Этого, однако, так и не случилось. В результате схватки с моджахедами, которую возглавил Никитин, все погибли. Выжить удалось лишь Михаилу.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Крепость Бадабер
Крепость Бадабер драма, военный
2018, Россия
0.0
