Чем закончится сериал «Кремень»?

Наш ответ:

«Кремень» — российский экшен-сериал, который выходил в 2012–2013 годах. Проект насчитывает два сезона, в каждом по четыре эпизода. Протагонистом выступает — искусный экс-спецназовец в лице майора Андрея Шаманова, который известен под прозвищем Кремень. Во втором сезоне Шаманов пытается начать обычную жизнь, но даже обретение возлюбленной не убеждает его браться за опасные дела, когда того требует честь. Шаманов берется расследовать гибель группы спецназа во время учений в горах и вступает в борьбу с контрабандистами. Те в отместку похищают Настю, девушку Шаманова. В итоге герою удается ее спасти вместе с другими заложниками, но преступники не отступают.



В последней серии Шаманов отдает распоряжения своим подопечным, а затем, вооружившись лишь ножом, отправляется назад, чтобы обеспечить пленникам безопасное отступление. Донар и Грушницкий устанавливают, что Шаманов причинил им большой ущерб, убив много боевиков и повредив оборудование для пересадки органов. Тогда злодеи нанимает киллеров, чтобы уничтожить Шаманова, однако тот в итоге побеждает.