Чем закончится сериал "Крайняя необходимость"?

Наш ответ:

«Крайняя необходимость» - российский сериал, который завершился следующим образом:



Марию Кузнецову любят в провинциальном городке. Ответственный фельдшер, она всегда готова помочь. Влюблена в водителя скорой Славу, который бережно к ней относится. Однажды он просит у Маши машину на ночь, чтобы помочь другу. Она соглашается, но просит вернуться быстро — могут вызвать на вызов. Ночью зовут к умирающему главе поселения, но Слава не берет трубку. Пациент умирает, родственники клянутся посадить Машу.



Майор Киреев задерживает её. Слава просит молчать, и девушка берет вину на себя. Киреев видит, что её подставили. Позже выясняется: Слава мстил за смерть бывшей девушки, погибшей в скорой. Он думал, виновата Маша, но это была её подруга Катя. Тем временем следователь Артемьев требует взятку за смягчение приговора. Катя беременна от Славы. Узнав об этом, он берёт её в заложники, но её спасает муж Борис. Слава погибает. Киреев находит алиби Маши: в ту ночь она помогала бывшему мужу. Её оправдывают. В финале Киреев делает Маше предложение, Катя узнаёт, что ребёнок от мужа, а все герои собираются за одним столом, веря в лучшее.