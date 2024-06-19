Меню
Чем закончится сериал «Красные линии»?

Чем закончится сериал «Красные линии»?

Олег Скрынько 19 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Красные линии» — российский многосерийный драматический триллер, который является спин-оффом сериала «Бывшие». Премьера «Красных линий» состоялась в 2024 году. Шоу повествует о превращении неизвестной писательницы Лены Огурцовой в успешную Елену Берн. Действие разворачивается за три года до событий, показанных в «Бывших».

Лена Огурцова живет в провинции вместе со своим мужем-тираном. Решив его оставить, главная героиня бежит в Москву, где надеется опубликовать свой роман и запустить писательскую карьеру. В столице Лена знакомится с пребывающем в кризисе писателем Михаилом Наумовым, который является ее кумиром. Наумов нанимает Лену в качестве своего редактора, а затем они становятся любовниками. Однако на деле Наумов задумал использовать талант Лены, тогда как сама она вновь оказывается в плену абьюзивных отношений.

Наумов присваивает роман Лены, который возвращает ему славу и признание. Лена же пытается вернуть книгу. Она раскрывает всю правду Саше, молодому сыну Наумова. Саша, потрясенный злодеяниями отца и матери, помогает Лене заполучить рукопись романа. Наумов, судя по всему, погибает в автокатастрофе, которую намеренно устроила его жена в отместку за страдания Саши. Кроме своей книги, Лена получает деньги от уже проданного тиража, а также берет псевдоним Елена Берн.

