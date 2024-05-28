Меню
Чем закончится сериал «Красные бутоны»?

Чем закончится сериал «Красные бутоны»?

28 мая 2024
Наш ответ:

«Красные бутоны» — турецкий драматический сериал, который дебютировал в конце 2023 года. Первый сезон, состоящий из 19 эпизодов, завершился 20 мая. Старт второго сезона, согласно имеющейся информации, намечен на осень 2024 года.

В центре сюжета — женщина Мерьем и ее дочь-подросток Зейнеп. Некогда Мерьем была вынуждена вступить в брак с деспотичным и религиозным мужчиной Наимом, входящим в строгую религиозную секту. Женщина боится, что такая же незавидная судьба постигнет дочь, которую хотят выдать за представителя сектантской элиты Джунейда. Противясь такому исходу, Мерьем обретает союзника в лице психиатра Левента, который тоже в одиночку растит незаконно удочеренную им девочку по имени Мира.

В финале первого сезона выясняется, что биологической матерью Миры является Мерьем, тогда как жизнь Левента и его жены оказывается тесно связана с той самой сектой, в которую оказалась вовлечена Мерьем. Джунейд все же женится на Зейнеп, но затем они разводятся. Джунейд обручается с Фейзой. Мерьем разводится с Наимом, у которого также есть другая жена, ждущая ребенка. Наиму отрубают руку за воровство денег секты, так что он лишается возможности зарабатывать на жизнь. Секту коварным образом возглавляет вернувшийся спустя долгое Вахит, отец Джунейда. Именно Вахит отрубает кисть Наиму. Также Вахит организует убийство своего отца. Мерьем не успевает рассказать Мире, что является ее матерью, поскольку ее арестовывают за убийство отца Вахита.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Красные бутоны
Красные бутоны драма
2023, Турция
9.0
