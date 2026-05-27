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Чем закончится сериал «Кормилица»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 27 мая 2026 Дата обновления ответа: 27 мая 2026

Сериал «Кормилица» (2026) заканчивается тем, что главная героиня Ольга справляется со всеми предательствами и испытаниями. После измены мужа Олега и рождения их сына, о котором мать Ольги тайно сообщает Олегу, она не только полностью посвящает себя материнству, но и становится кормилицей для осиротевшей новорожденной девочки. В финале муж решает бороться за семью и Ольгу.

  • Предательство и прощение: Муж героини Олег пытается загладить вину и доказать, что не скрывал правду намеренно. Несмотря на разрушенные отношения, он искренне старается заботиться о детях и вернуть Ольгу.
  • Судьба детей: Ольга растворяется в заботе не только о собственном сыне, но и берет на себя роль кормилицы для девочки, чьи родители погибли в автокатастрофе.

Финальные сцены показывают, что героиня находит силы пережить боль. Павел (еще один важный мужской персонаж в ее жизни) и Олег показывают, что готовы бороться за ее любовь и отношения.

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Кормилица
Кормилица мелодрама, драма
2026, Россия
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