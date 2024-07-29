Чем закончится сериал "Конец невинности"?

Наш ответ:

"Конец невинности" — популярная отечественная мелодрама, премьера которой состоялась в 2021 году на Первом канале. Предлагаем вспомнить о том, чем же закончилась эта грандиозная сага, полюбившаяся многим русским зрителям.



Полина, счастливая жена и мать, теряет связь с мужем Дмитрием после авиакатастрофы, но не находит его в списках погибших. Вместе с Олегом, братом Дмитрия и сотрудником ФСБ, она узнаёт, что Дмитрий был с другой женщиной, Замирой, и их сыном. Полину арестовывают по подозрению в убийстве Замиры, но выясняется, что убийца — её дядя. В финале Полина узнаёт, что биологическим отцом её сына Вани является не Дмитрий, а его брат Игорь. Михаил Чевохлай освобождает Дмитрия, который оказывается жив.