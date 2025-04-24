Чем закончится сериал «Комната роз»?

Наш ответ:

«Комната роз» — российский мелодраматический сериал из восьми эпизодов, вышедший на телеканале «Домашний» в ноябре 2023 года. Это история о дружащих со школы Вере и Нине, чьи пути разошлись после того, как обе влюбились в Игоря. Спустя тридцать лет судьба вновь сводит Веру и Нину. Нина узнает, что Вера счастлива в браке с Игорем. Ведомая завистью, Нина решает отвоевать Игоря.



Вера попадает в тюрьму за убийство Максима, брата Нины. Игорю удается отследить местоположение телефонов Веры и Нины. Благодаря этому становится ясно, что Вера в момент убийства была в совершенно другом месте, тогда как Нина, напротив, была рядом. Игорь делится этими сведениями с Сергеем. Также выясняется, что у Нины нет никакого алиби. Веру оправдывают и выпускают. Она воссоединяется с Игорем. Также Вера предлагает взять к себе ребенка Нины, чтобы тот не стал свидетелем ареста мамы. Нину задерживает полиция. Она признается в содеянном, а также в том, что ненавидела Макса. Олегу делают операцию, он восстанавливается и возвращается домой. Вера и Игорь счастливы вместе.