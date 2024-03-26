Чем закончится сериал «Когда любовь совсем не ждешь»?

Наш ответ:

Российский мелодраматический мини-сериал «Когда любовь совсем не ждешь» вышел в 2024 году. Фильм состоит их четырех эпизодов. Главная героиня — одаренная архитектор Лида Ковалева, ожидающая, что вскоре получит повышение в своей фирме. Однажды, отдыхая в ресторане с подругой, она встречает своего бывшего возлюбленного Сашу. Они расстались восемь лет назад из-за предполагаемой измены со стороны Саши. Экс-пара начинает выяснять отношения, но это заканчивается совместной ночевкой в квартире Саши. Проснувшись, Лида обнаруживает на компьютере Саши его фото с другой девушкой и сбегает, считая, что он переспал с ней, будучи в отношениях.



Позже выясняется, что новым владельцем компании, в которой работает Лида, становится Саша. Лида не может уволиться по собственному желанию, поскольку была бы вынуждена заплатить огромную неустойку. Она пытается спровоцировать Сашу, чтобы инициатором увольнения стал он. Лида хамит одному из клиентов в лице Ильи, будучи уверена, что это станет ее ключом к уходу из компании. Илья же воспринимает это как флирт и начинает ухаживать за Лидой. Это вызывает ревность у Саши.



Однажды в офис компании приходит Даша — та девушка, которую Лида видела на компьютере Саши. Даша утверждает, что является невестой Саши, хотя на самом деле они уже расстались. Лида обнаруживает, что беременна от Саши. Об этом узнает Даша. Она начинает шантажировать Лиду, поскольку в ее силах поставить крест на карьере Саши, ведь деньги на покупку фирмы он получил от отца Даши. Лида ради блага Саши решает уступить возлюбленного Даше. Позже Лида все же сообщает Саше, что она от него беременна. Саша сообщает, что долг отцу Даше он давно отдал. Также выясняется, что восемь лет назад Саша на самом деле не изменял Лиде.