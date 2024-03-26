Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Когда любовь совсем не ждешь»?

Чем закончится сериал «Когда любовь совсем не ждешь»?

Олег Скрынько 26 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Российский мелодраматический мини-сериал «Когда любовь совсем не ждешь» вышел в 2024 году. Фильм состоит их четырех эпизодов. Главная героиня — одаренная архитектор Лида Ковалева, ожидающая, что вскоре получит повышение в своей фирме. Однажды, отдыхая в ресторане с подругой, она встречает своего бывшего возлюбленного Сашу. Они расстались восемь лет назад из-за предполагаемой измены со стороны Саши. Экс-пара начинает выяснять отношения, но это заканчивается совместной ночевкой в квартире Саши. Проснувшись, Лида обнаруживает на компьютере Саши его фото с другой девушкой и сбегает, считая, что он переспал с ней, будучи в отношениях.

Позже выясняется, что новым владельцем компании, в которой работает Лида, становится Саша. Лида не может уволиться по собственному желанию, поскольку была бы вынуждена заплатить огромную неустойку. Она пытается спровоцировать Сашу, чтобы инициатором увольнения стал он. Лида хамит одному из клиентов в лице Ильи, будучи уверена, что это станет ее ключом к уходу из компании. Илья же воспринимает это как флирт и начинает ухаживать за Лидой. Это вызывает ревность у Саши.

Однажды в офис компании приходит Даша — та девушка, которую Лида видела на компьютере Саши. Даша утверждает, что является невестой Саши, хотя на самом деле они уже расстались. Лида обнаруживает, что беременна от Саши. Об этом узнает Даша. Она начинает шантажировать Лиду, поскольку в ее силах поставить крест на карьере Саши, ведь деньги на покупку фирмы он получил от отца Даши. Лида ради блага Саши решает уступить возлюбленного Даше. Позже Лида все же сообщает Саше, что она от него беременна. Саша сообщает, что долг отцу Даше он давно отдал. Также выясняется, что восемь лет назад Саша на самом деле не изменял Лиде.

 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Когда любовь совсем не ждешь
Когда любовь совсем не ждешь мелодрама
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше