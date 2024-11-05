Чем закончится сериал «Княжна милосердия»?

Наш ответ:

«Княжна милосердия» — российский сериал в жанре исторической мелодрамы. Первый сезон стартовал 18 октября в онлайн-кинотеатре «Смотрим», а 21 октября шоу начало выходить на телеканале «Россия».



В центре сюжета отважная княгиня Софья, чей муж в лице князя Александра Раевского отправляется на Русско-турецкую войну. Оказавшись на Балканском фронте, он пропадает без вести. Софья не хочет верить, что любимый супруг погиб. В ускоренном режиме получив навыки медсестры, девушка отправляется на поиски Александра. Несмотря на все преграды, она его таки находит. Софья освобождает мужа из турецкого плена и возвращается вместе с ним в Россию. Однако недруги Раевского обвиняют его в государственной измене. Софье вновь приходится спасать мужа, поскольку его собираются отправить на каторгу.



В шестнадцатой серии показания Свечкина приводят к тому, что дело Раевского решено пересмотреть, так что он возвращается с каторги в столицу. Судебное разбирательство обещает быть долгим и сложным. Генерал Ильин проводит встречу в полковником Енгиным, но не соглашается выполнить его просьбу. Ильин оставляет для своей дочери письмо, но велит его вскрыть только после его кончины.