Чем закончится сериал "Клюквенный щербет"?

В сериале "Клюквенный шербет", финальный сезон которого планируется завершить 65-й серией, главные герои Кывилджим и Омер снова вместе. Однако появление Гёркема в жизни Омера усложняет ситуацию.
Отношения Эртугрула с Кывилджим пройдут через серьезный кризис из-за лжи Нурсемы и новых скандалов, которые создадут пропасть между ними.
Кризис Мустафы и Нилай будет продолжаться несколько недель. Мустафа испытает смешанные чувства, хотя Пембе будет пытаться вернуть Апо, произойдет событие, которое изменит жизнь Алев. Зрителей ожидает самое грандиозное событие сезона, а также огромные разногласия между Догой и Фатихом.
