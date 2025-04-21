Меню
Чем закончится сериал «Ключ от чужой жизни»?

Олег Скрынько 21 апреля 2025
Наш ответ:

«Ключ от чужой жизни» — российский мелодраматический сериал, вышедший на телеканале «Домашний». По сюжету сестры-близняшки, попавшие в детский дом, оказываются разлучены. Дарья попала в богатую семью, а Кристина осталась в приюте. Через много лет Дарья стала успешной бизнес-леди, унаследовав дела от приемного отца. Кристина же вышла замуж и воспитывает двоих детей. При этом у нее атрофировались чувства из-за пережитого в прошлом. Дарья и Кристина не знают друг о друге, но судьба снова сводит их вместе, когда Дарья становится донором крови для попавшей в автокатастрофу Кристины. Также сестры становятся жертвами несостоявшегося жениха Даши, который стремится отобрать у нее бизнес. Тогда Кристина и Дарья начинают вместе вести борьбу, но это приносит большие потери.

Заканчивается эта история тем, что Дарья, заключая важнейшую деловую сделку, вспоминает о Дмитрии и его детях. Так и не подписав бумаги, она сбегает и устремляется к Дмитрию. Она признается ему в любви. Таким образом, Дарья сошлась с мужем Кристины.

