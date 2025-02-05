Чем закончится сериал «Клон»?

Наш ответ:

«Клон» — известный бразильский сериал, выходивший в 2001–2002 годах. Сага включает 250 эпизодов. В центре сюжета — влюбленные друг в друга бразилец Лукас и марокканка Жади, а также масса других героев. В концовке сериала Лукас и Жади спустя 20 лет воссоединяются и наконец получают возможность зажить счастливо вместе. Лео, клон Лукаса, с доктором Альберти сбегает в марокканскую пустыню.



Зорайде выходит замуж за дядю Али и уговаривает его навсегда помириться с Лукасом. Саид прощает Жади, свою бывшую жену, и позволяет ей видеться с дочерью Хадижей. Саид женится на другой женщине, хотя супруги часто ссорятся. Мохаммед и Латифа смирились с выбором их дочери. Они также позволяют Самире сойтись с Зе Роберту, который согласился принять ислам.



Мел наконец завязывает с наркотиками, просит прощения у близких на начинает нормальную жизнь. Позже дочь Лукаса и Маизы открывает собственную клинику для лечения наркозависимости. Помогает ей ставший юристом Нанду. Маизе удается смириться с уходом Лукаса. Она обретает нового возлюбленного. Маизе и ее мужу удается вылечить своих детей и создать полноценную семью.