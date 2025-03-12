Чем закончится сериал «Казанова»?

Наш ответ:

«Казанова» — российский сериал, в котором детектив сочетается с мелодрамой. Первый сезон, включающий восемь эпизодов, вышел в 2020 году. Летом 2023 года был анонсирован второй сезон, стартовавший 3 марта 2025 года.

Чем заканчивается первый сезон

Действие разворачивается в Москве в 1978 году. По сюжету капитан Сергей Шмаков и старший лейтенант Полина Новгородцева берутся за расследование загадочного дела: были зафиксированы несколько случаев мошенничества, от которого пострадали женщины с высоким социальным статусом. По их словам, прозванный Казановой аферист — импозантный и интеллигентный мужчина средних лет, который легко внушает доверие. Казанова в курсе, что на него открыла охоту милиция. Он решает провернуть очередную аферу, но на этот рез все идет не так, как он запланировал. Дело в том, что его очередной жертвой становится Полина.



Преступником является Игорь Сергеевич Апрельцев, который обольщает состоятельных женщин и выманивает у них деньги. Представившись геологом Иваном, он сходится с Полиной, хотя она не сразу догадывается, что это и есть Казанова. Завершается первый сезон тем, что Сергей и Полина хватают Апрельцева, но затем Полина позволяет ему сбежать. Апрельцев берется соблазнить шведку Ингрид, чтобы использовать ее для побега за границу. Но Ингрид оказывается приманкой, так что Апрельцев попадает в плен к бандитам. Они его бьют и забирают все ценности. После Он нацеливается на новую жертву. Полина узнает, что у нее будет ребенок от Апрельцева. В то же время Сергей приходит к ней домой с цветами.

Чем заканчивается второй сезон

События имеют место в преддверии Олимпиады 1980 года. Игорь Апрельцев намеревается начать новую жизнь, но его по-прежнему выслеживают правоохранители. Апрельцев скрывается в Ленинграде, воспользовавшись добротой и симпатией девушки по фамилии Тихомирова. Затем Апрельцев сбегает в Москву. В то же время Полина вместе со своим ребенком, рожденным от Апрельцева, собирается уехать из столицы. Апрельцев видит, как Полине помогает с переездом ее сосед. Он делает вывод, что это новый возлюбленный Полины. В дальнейшем Апрельцев едет в Ташкент сходится с работницей паспортного стола Долговой и берется за старое. Затем Казанова нацеливается еще на две жертвы. Тем временем капитан Шмаков не теряет надежды арестовать Апрельцева. Он ведет расследование.

В восьмой и заключительной серии Апрельцев предлагает агентам КГБ сделку: снятие всех обвинений взамен на вербовку иностранной шпионки Ноубл. В итоге люди из КГБ соглашаются. Финальный эпизод выйдет 13 марта. Именно тогда станет ясно, чем заканчивается эта история.