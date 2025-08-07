Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал "Карта памяти"?

Чем закончится сериал "Карта памяти"?

Олег Скрынько 7 августа 2025 Дата обновления: 7 августа 2025
Наш ответ:

«Карта памяти» — мелодраматический сериал канала Домашний, вышедший на экраны 30 марта 2022 года. Сериал завершился следующим образом:

В финале раскрывается, что Виталий скрывал сына Егора от Алисы, пользуясь её провалами в памяти. Олег предлагает гипноз, и Ландина вспоминает всё, что произошло до аварии. Выясняется, что лжемать — её бывшая свекровь, а муж изменял Алисе с Мариной, из-за чего та собралась подать на развод. Однако перед отъездом в ОАЭ на похороны матери она оставила сына подруге Свете. После трагедии Виталий забрал Егора и скрылся. Олег помогает Алисе восстановить события — оказывается, её намеренно объявили пропавшей, чтобы Виталий получил наследство. Суд по признанию смерти должен был состояться на следующий день. Алиса успевает заявить о себе живой в последний момент. В финале она остаётся с Олегом, работает в колледже и ждёт ребёнка. Виталий же оказывается один, брошенный Мариной.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Карта памяти
Карта памяти мелодрама, детектив
2022, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше