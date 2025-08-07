Чем закончится сериал "Карта памяти"?

Наш ответ:

«Карта памяти» — мелодраматический сериал канала Домашний, вышедший на экраны 30 марта 2022 года. Сериал завершился следующим образом:



В финале раскрывается, что Виталий скрывал сына Егора от Алисы, пользуясь её провалами в памяти. Олег предлагает гипноз, и Ландина вспоминает всё, что произошло до аварии. Выясняется, что лжемать — её бывшая свекровь, а муж изменял Алисе с Мариной, из-за чего та собралась подать на развод. Однако перед отъездом в ОАЭ на похороны матери она оставила сына подруге Свете. После трагедии Виталий забрал Егора и скрылся. Олег помогает Алисе восстановить события — оказывается, её намеренно объявили пропавшей, чтобы Виталий получил наследство. Суд по признанию смерти должен был состояться на следующий день. Алиса успевает заявить о себе живой в последний момент. В финале она остаётся с Олегом, работает в колледже и ждёт ребёнка. Виталий же оказывается один, брошенный Мариной.