Чем закончится сериал «Капитанша»?

Олег Скрынько 25 апреля 2025 Дата обновления: 25 апреля 2025
Наш ответ:

«Капитанша» — украинский мелодраматический сериал, вышедший в 2017 году. Сезон состоит из 16 эпизодов. В центре сюжета — девушка Александра Ермоленко, оставшаяся без родителей еще в детстве, когда ее родители погибли в автокатастрофе. Опекунами Саши стали живущие в деревне родственники, которые на самом деле хотели получить ее наследство. Подобно Золушке, Саше приходится жить с недовольной теткой и выполнять тяжелую работу по дому. Девушка мечтает поступить в художественный колледж, но она беременеет и ей приходится выйти замуж за капитана корабля Леонида Верховцева, который ей внушает неприязнь.

Сериал полон остросюжетных перипетий, в том числе криминальных. Ближе к концовке Валерий стремится отомстить Саше, но по его вине гибнет не она, а Лиза и Дмитрий. При этом Сережа, сын Лизы и Дмитрия, остается у Саши. После Дарко убивает Валерия, поскольку тот вместо алмазов дал ему стекляшки. Леонид воссоединяется с Сашей. Он видит у Сережи родимое пятно и понимает, что Сережа — их сын. Тогда Леонид и Саша оформляют опеку над мальчиком. Семья собирается вместе: Леонид, Саша, Сережа, Семен, Валентина и Катерина. Все счастливы. Мария раскаялась и решила уйти в монастырь. Саша и Леонид любят друг друга, он ей дарит перстень. Сережа и Федор отправляются на яхте в море.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Капитанша
Капитанша драма
2017, Россия
0.0
