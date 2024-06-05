Меню
Чем закончится сериал "Калимба"?

Чем закончится сериал "Калимба"?

5 июня 2024
Наш ответ:

Сериал "Калимба" еще не завершился продолжает интриговать зрителей на стриминговой платформе Okko. По состоянию на 5 июня 2024 года доступно уже четыре серии, а финальная, восьмая серия выйдет 27 июня 2024 года. Тогда и станет известно, что произошло в конце.

В центре сюжета – амбициозный профессор психиатрии Виктор Анатольевич Мещерский, роль которого исполняет Федор Бондарчук. Он решается на необычный социальный эксперимент, собрав в подвале одного здания в лесах Ленинградской области преступников и их жертв. Всего восемь участников. Намерения профессора остаются загадкой до самого конца. По всему помещению установлены камеры видеонаблюдения, что позволяет Мещерскому контролировать происходящее. Участники эксперимента носят браслеты, которые могут ударить их током, чтобы предотвратить насилие. Однако вскоре эксперимент выходит из-под контроля.

