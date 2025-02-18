Меню
Чем закончится сериал «Как вернуть бывшего»?

18 февраля 2025
Наш ответ:

«Как вернуть бывшего» — российский мелодраматический сериал, вышедший на телеканале «Домашний». Премьера состоялась 13 февраля 2025 года. Это история о преуспевающем редакторе Полине, которой предлагают присоединиться к коллегии модного столичного журнала. В офисе она сталкивается с Михаилом, который был его первой любовью. Полина и Михаил не виделись более десяти лет. Когда-то они собирались пожениться. Ныне же Михаил является совладельцем журнала, а его жена Юлия занимает пост главного редактора.

В финале Михаил понимает, что всю жизнь любил одну лишь Полину. Они с ностальгией вспоминают былое и осознают, что им не стоило расходиться. Михаил и Полина целуются и решают воссоединиться. При этом Михаил развелся с Юлей. Юля, в отместку решает похитить Варю, дочь Полины от Михаила. Свекровь ценой травмы успевает предупредить Михаила о похищении. Он разыскивает Юлю и Варю, а затем приходит новость, что Юля попала в аварию. Варя при этом не пострадала. Полина и Михаил спешат пожениться. Они обещают друг другу больше никогда не разлучаться.

