Чем закончится сериал "Как уволить неверного мужа"?

Олег Скрынько 5 мая 2025 Дата обновления: 5 мая 2025
Наш ответ:

Сериал «Как уволить неверного мужа» заканчивается следующим образом:

С помощью Сергея удалось выяснить, кто стоит за отравлением сыра, и тем самым спасти Веру от реального тюремного срока. Поблагодарить Сергея её уговорила мать, но оказалось, что он уехал с беременной молодой женщиной. Вера узнаёт, что их компания потеряла доверие покупателей и нужно всё начинать с нуля. Инга признаётся, что серьёзно влюблена в Лоренцо, а Вера — что считает Сергея предателем. Тем временем Игорь лишается дома — Алла выставляет его вещи, и он едет к теще. Вера сдержанна, но Полина верит в раскаяние зятя. Вскоре выясняется: Игорь сдал Аллу следствию, но сам проходит по делу как соучастник. Алла негодует, а Игорь продолжает жаловаться и клянчить. Сергей объясняется с Верой, которая считает, что он обманывал её. Но позже узнаёт: Маришка — не жена, а сестра Сергея. Он предлагает Вере выйти за него замуж.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Как уволить неверного мужа
Как уволить неверного мужа мелодрама
2025, Россия
0.0
