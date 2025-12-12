Чем закончится сериал «Изумрудный город»?

«Изумрудный город» — российский мини-сериал, в котором сочетаются детектив, драма и криминал. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре «Иви».
Оперативница Мария Ветрова прибывает в городок Изумрудный и сразу же берется за расследование убийства, которое произошло 18 лет назад. Правоохранители уже выделили подозреваемого, но Мария уверена, что все не так просто. Кроме того, ей снятся сны, в которых она получает подсказки, где искать улики.
В финале Мария обнаруживает место, где произошло убийство — прииск с изумрудами. Героиня выясняет, что Дмитрия подставили, но следователи об этом не догадались. Ольгу убил Юрий. Когда Мария узнала об этом, злодей решил сбежать. Благодаря усилиям Марии получается доказать вину Сударина. Его арестовывают. Он сознается в убийствах. Дмитрия оправдывают. Он признается, что влюбился в Марию. Мария и Дмитрий целуются.
