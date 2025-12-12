Чем закончится сериал «Изумрудный город»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 12 декабря 2025 Дата обновления ответа: 12 декабря 2025

«Изумрудный город» — российский мини-сериал, в котором сочетаются детектив, драма и криминал. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре «Иви».

О чем сериал

Оперативница Мария Ветрова прибывает в городок Изумрудный и сразу же берется за расследование убийства, которое произошло 18 лет назад. Правоохранители уже выделили подозреваемого, но Мария уверена, что все не так просто. Кроме того, ей снятся сны, в которых она получает подсказки, где искать улики.

Что показали в концовке

В финале Мария обнаруживает место, где произошло убийство — прииск с изумрудами. Героиня выясняет, что Дмитрия подставили, но следователи об этом не догадались. Ольгу убил Юрий. Когда Мария узнала об этом, злодей решил сбежать. Благодаря усилиям Марии получается доказать вину Сударина. Его арестовывают. Он сознается в убийствах. Дмитрия оправдывают. Он признается, что влюбился в Марию. Мария и Дмитрий целуются.

Изумрудный город
