Чем закончится сериал «Излечу твои раны»?

«Излечу твои раны» — российский мелодраматический мини-сериал, вышедший на телеканале «Домашний» в 2025 году.

О чем сериал

По сюжету в 2007 году молодая акушер-гинеколог Женя совершает роковую ошибку, когда в ходе родов младенец получил травму. Из-за этого Женя, чувствуя себя виноватой, оставляет медицину. Спустя 18 лет она живет в провинции и растит сына Дениса. В ее городок прибывают Павел и его 18-летняя дочь Катя — та самая пострадавшая новорожденная. Женя узнает ее и пытается помочь. Параллельно у Жени возникают романтические чувства к Павлу, но Женя утаивает, что именно она принимала роды у мамы Кати. В то же время в городок возвращается бывший возлюбленный Жени по имени Костя. На тех самых родах он был анестезиологом. В итоге тайна Жени все-таки становится явной.

Что будет в конце?

Женя узнает, что в действительности в неудачных родах и травме Кати виновата не она, а Костя, поскольку он неправильно рассчитал дозировку препарата. Костя обо всем этом рассказывает Павлу и просит прощения. Женя счастлива с Павлом.