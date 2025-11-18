Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Грязные деньги» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Излечу твои раны»?

Чем закончится сериал «Излечу твои раны»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 18 ноября 2025 Дата обновления ответа: 18 ноября 2025

«Излечу твои раны» — российский мелодраматический мини-сериал, вышедший на телеканале «Домашний» в 2025 году.

О чем сериал

По сюжету в 2007 году молодая акушер-гинеколог Женя совершает роковую ошибку, когда в ходе родов младенец получил травму. Из-за этого Женя, чувствуя себя виноватой, оставляет медицину. Спустя 18 лет она живет в провинции и растит сына Дениса. В ее городок прибывают Павел и его 18-летняя дочь Катя — та самая пострадавшая новорожденная. Женя узнает ее и пытается помочь. Параллельно у Жени возникают романтические чувства к Павлу, но Женя утаивает, что именно она принимала роды у мамы Кати. В то же время в городок возвращается бывший возлюбленный Жени по имени Костя. На тех самых родах он был анестезиологом. В итоге тайна Жени все-таки становится явной.

Что будет в конце?

Женя узнает, что в действительности в неудачных родах и травме Кати виновата не она, а Костя, поскольку он неправильно рассчитал дозировку препарата. Костя обо всем этом рассказывает Павлу и просит прощения. Женя счастлива с Павлом.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Излечу твои раны
Излечу твои раны мелодрама, мини-сериал
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как смотреть все фильмы «Вавилон 5» в хронологическом порядке? 1 комментарий
Когда выйдет 3 сезон сериала «Граница миров»? 1 комментарий
Будет ли второй сезон сериала «Большой человек»? 2 комментария
Полотенца будут мягкими, как в дорогом спа: хватит тратиться на кондиционер – налейте в стиралку одно дешевое средство
Гаишник остановил и требует выйти из машины: есть лишь 1 способ правильно отказать, чтоб не нарваться на штраф (или тюрьму)
При посадке картофеля в мае — обязательно: одна копеечная горсть в лунку, и здоровые клубни попрут как сумасшедшие
Зрители выходят из кинотеатров молча: «Коммерсант» с Петровым второй уикенд подряд рвёт российский прокат — «наверное, это его лучшая роль»
Главный позор со времен финала «Игры престолов»: «Дом дракона» пролетел мимо топ-5 лучших сериалов НВО за 10 лет
Зрители ждали от нового сериала НТВ рейтинг 8/10, а после первых серий дали 4: «Кукушонок» - провал 2026 года
Красивый, мускулистый, да еще и шотландец: нового Джеймса Бонда нашли в «Игре престолов» — и это даже не Джон Сноу
После провала «Аватара 3» Кэмерон остался без денег: на 4 и 5 части жестко сэкономит – можно даже не смотреть
Гарри Поттер с синдромом Туретта: Меньшиков одним из первых посмотрел «Гамлета» с Борисовым – округлил глаза и перешел на мат
Картинки «со звуком»: угадаете, откуда эти заставки, — и звание главного сериаломана у вас в кармане (тест)
Колокольников терпеть не может новые сериалы, но эту драму НВО назвал шедевром: тоже удивились, но речь не о «Престолах»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше