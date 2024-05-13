Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Истребители. Битва за Крым»?

Чем закончится сериал «Истребители. Битва за Крым»?

Олег Скрынько 13 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Истребители. Битва за Крым» — российский военный сериал, вышедший в 2024 году. Действие разворачивается ближе к концу Великой Отечественной войны. Главный герой в лице командира истребительного полка Александра Романова отправляется в Анапу, чтобы укрепить местные авиационные силы перед наступлением на Крым. В ходе воздушного боя Романов захватывает немецкий передовой истребитель, после чего самолет оказывается в распоряжении подмосковных инженеров и летчиков-испытателей, разрабатывающих советский истребитель Як-9У. В дальнейшем к ним присоединяется и сам Романов. Он обретает подлинную любовь, возвращает уверенность в себе и жаждет вернуться в бой.

В заключительной серии ВВС СССР готовятся атаковать оккупированный Крым. Авиационный полк в Анапе, снабженный готовыми Як-9У, должен обеспечить возможность ударить по врагу с воздуха, но этому препятствует немецкий радар в районе Керченского полуострова.

Романов попадает в плен, но его спасают партизаны. Романов чинит подбитый самолет и садится за штурвал, чтобы доставить секретные документы. Тем временем в Авиационном полку Романова заменяет Кириллов. Он обнаруживает, что Таисия является шпионкой. Она пошла на предательство, чтобы спасти мужа, который попал в руки к немцам. Романов возвращается на аэродром с документами. Ему удалось остаться незамеченным вражеским радаром, поскольку он летел на низкой высоте. Советские истребители бомбардируют позиции нацистов, подлетев к цели на низкой высоте. Романов побеждает Отто Шольбе в воздушном бою. В итоге Красная армия сокрушает врага. Романова награждают. Полковника Сорокина, который плел интриги против Романова и Кириллова, арестовывают.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Истребители. Битва за Крым
Истребители. Битва за Крым драма, военный
2024, Россия
0.0
