Чем закончится сериал «Истребители. Битва за Крым»?

Наш ответ:

«Истребители. Битва за Крым» — российский военный сериал, вышедший в 2024 году. Действие разворачивается ближе к концу Великой Отечественной войны. Главный герой в лице командира истребительного полка Александра Романова отправляется в Анапу, чтобы укрепить местные авиационные силы перед наступлением на Крым. В ходе воздушного боя Романов захватывает немецкий передовой истребитель, после чего самолет оказывается в распоряжении подмосковных инженеров и летчиков-испытателей, разрабатывающих советский истребитель Як-9У. В дальнейшем к ним присоединяется и сам Романов. Он обретает подлинную любовь, возвращает уверенность в себе и жаждет вернуться в бой.



В заключительной серии ВВС СССР готовятся атаковать оккупированный Крым. Авиационный полк в Анапе, снабженный готовыми Як-9У, должен обеспечить возможность ударить по врагу с воздуха, но этому препятствует немецкий радар в районе Керченского полуострова.



Романов попадает в плен, но его спасают партизаны. Романов чинит подбитый самолет и садится за штурвал, чтобы доставить секретные документы. Тем временем в Авиационном полку Романова заменяет Кириллов. Он обнаруживает, что Таисия является шпионкой. Она пошла на предательство, чтобы спасти мужа, который попал в руки к немцам. Романов возвращается на аэродром с документами. Ему удалось остаться незамеченным вражеским радаром, поскольку он летел на низкой высоте. Советские истребители бомбардируют позиции нацистов, подлетев к цели на низкой высоте. Романов побеждает Отто Шольбе в воздушном бою. В итоге Красная армия сокрушает врага. Романова награждают. Полковника Сорокина, который плел интриги против Романова и Кириллова, арестовывают.