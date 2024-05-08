Чем закончится сериал «Иду за тобой»?

Наш ответ:

«Иду за тобой» — российский мини-сериал из четырех эпизодов, премьера которого состоялась в 2023 году. Главной героиней является девушка Елена Савина, работающая следователем. Однажды на месте убийства банкира Гурьева она и ее напарник Виктор застают Анну. Она признается в совершении злодеяния, хотя очевидно, что убийцей является не она, а кто-то, кого она пытается защитить. В ходе расследования Елене удается выяснить, кто является подлинным преступником — им оказывается ее муж Дмитрий. Таким образом, Елене приходится решать, как быть: либо принять ложное признание Анны и отправить ее в тюрьму, либо все-таки посадить собственного супруга. Анна сбегает из-под стражи. Елена находит ее на даче Дмитрия. Анна признается, что вместе с Дмитрием занималась грабежом. Когда они орудовали в доме Гурьева, тот неожиданно вернулся домой, после чего Дмитрий его убил. Анна повредила ногу и не смогла сбежать, так что Дмитрий скрылся один. Позже он решил спасти Анну и организовал ей побег. Для Анны становится сюрпризом новость, что Дмитрий женат на Елене. Дмитрия арестовывают. В концовке Елена с сыном Васей отправляется на отдых. За ними следует Виктор, который решился признаться Елене в любви.