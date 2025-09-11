Меню
Чем закончится сериал «Хутор»?

Олег Скрынько 11 сентября 2025 Дата обновления: 11 сентября 2025
Наш ответ:

«Хутор» — российский комедийный сериал, премьера которого состоялась на телеканале ТНТ 25 августа 2025 года. Также шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах PREMIER, «Иви» и START.

О чем сериал

В центре сюжета — молодой инфоцыган Артем, который позиционирует себя как эксперта по криптовалюте. Однажды его жертвой становится богатый и влиятельный человек. Чтобы отделаться от преследования, Артем притворяется, будто утратил свою личность. В образе дикаря он скрывается в лесу, надеясь, что проблемы со временем уладятся. Однако Артема обнаруживает полиция и отдает его на перевоспитание на отрезанный от цивилизации Хутор, которым руководит суровый Батя. В прошлом Батя занимался бизнесом, но затем отрекся от материальных благ во имя духовного развития. Он берется «сделать человека» из Артема, а затем убеждает себя, что парень — его потерянный сын.

Что будет в конце

В последней серии сезона Света обращается к полицейским с просьбой защитить жителей хутора. В отделении она сталкивается в экс-коллегой, который выкрал сундук Бати. Меж тем Батя и Артем скрываются он Реброва, но в хутор приходит Луша. Бизнесмен использует ее как наживку, чтобы выманить Батю. Герою удается выкрутиться благодаря сыновьям и Ладе. Батя и Артем сбегаю в лес, а Ребров стреляет по ним. Батя ранен. На помощь приходит Леший. Бизнесмен умирает от сердечного приступа, но его заменяет наемник. После возвращения долга он щадит Артема. Врачи спасают Батю. Артем возвращается на хутор, чтобы извиниться перед Ладой. Милану арестовывают за поддельные документы, но отпускают.

Луша требует у Бати развода, а также хочет получить половину хутора. Она хочет запустить бизнес вместе с Лысым. Лада и Пересвет поддерживают ее, тогда как остальные занимают сторону Бати. Артем предлагает провести тест-ДНК, но Батя отказывается. Вместо этого он рассказывает, что перед потерей сына в лесу купил ему игрушку, но Артем этого не помнит. Последний кадр: у Лешего на шее висит тот самый игрушечный сенбернар.

