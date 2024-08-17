Чем закончится сериал «Хроника гнусных времен»?

Наш ответ:

«Хроника гнусных времен» — российский детективный сериал, состоящий из четырех эпизодов. Премьера состоялась 13 сентября 2014 года. Это история о мужчине по имени Кирилл, который влюбляется в Настю Сотникову, случайно встреченную им в Санкт-Петербурге. Ради девушки Кирилл отменяет поездку в Ирландию и берется расследовать смерть ее бабушки Агриппины Тихоновны. Настя уверена, что бабушка ушла из жизни вовсе не в результате несчастного случая с феном, упавшим в ванну. Кирилл соглашается, что ситуация выглядит странно. Ему предстоит узнать, на какие средства старушка без нужды жила несколько десятилетий, а также что позволило ей оставить наследникам очень дорогое бриллиантовое колье, дом у Финского залива и собрание антикварных книг.



В концовке сериала Сергей едва не тонет, ему на помощь приходят Гриша и Кирилл. Сергей попадает в больницу. Кирилл уверен, что это была попытка убийства. Александра Тихоновна утверждает, что виновен сам Кирилл. Также женщина при помощи Влада внушает Соне, что Гриша является бандитом. Выясняется, что Александра Тихоновна также стоит за аферой с фальшивым ожерельем. Сокровища все-таки были привезены из Германией супругом Агриппины Тихоновны и его другом Яковом. Горничная Муся оказывается внучкой Якова. Именно она убила Агриппину Тихоновну, которая присвоила все богатства, не поделившись с Яковом. Кирилл выясняет, что клад находится в вазе, но там оказалось лишь несколько монет. Муся избегает ареста, поскольку против нее нет улик. Сергей выздоравливает. Гриша и Соня женятся. Кирилл дарит Соне колье, которое она продала. Кирилл и Настя счастливы вместе.