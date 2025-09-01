Чем закончится сериал «Хирург»?

Наш ответ:

«Хирург» — российский многосерийный триллер, премьера которого состоялась 31 июля 2025 года в онлайн-кинотеатрах START и «Иви». Сезон включает восемь эпизодов.

Сюжет

Главный герой — одаренный хирург Сергей Коваленко, который пошел наперекор совести ради того, чтобы добыть средства на свои исследования. Дело в том, что Сергей принимает участие в нелегальной торговле органами, которая подпольно происходит в элитной трансплантологической клинике. Это дело расследует журналистка Марина Колодина, которая также является любовницей Сергея.

Что будет в конце?

В восьмой и финальной серии Юля в разговоре с Батыром утверждает, что Сергей невиновен. Батыр уходит, но врывается Сергей и забирает ноутбук Марины. Юля просит предать информацию с ноутбука огласке, но осознает, что Сергей ее обманул. Он уезжает. Юля идет в полицию, но ее саму помещают в изолятор. Вечером Юлю забирает ее парень. В то же время Света, дочь Сергея, соглашается улететь с Кириллом в Индию. Сергей тайком видится с Верой и говорит, что любит ее одну. Вера и Сергей звонят Свете, в результате чего девушка решает остаться с родителями. Кирилл улетает один.



Романа Титова арестовывают, поскольку киллер Тобышев признался, что именно Титова заказал убийство Марины Колодиной. Следует скачок во времени. Сергей оправдан и освобожден, Титову грозит тюрьма. Титов заверяет, что его подставили, а Марину убил Сергей.



Сергей оперирует мальчика из первой серии, благодаря которому он был выдвинут на Нобелевскую премию. Но мальчик умирает. После Сергей говорит своему ассистенту, что его метод работает, нужно только найти другого ребенка с таким же диагнозом. Сергей и Булатов позже открывают новую клинику. Сергей опровергает истории о подпольной трансплантологии. На открытии клиники Юля говорит Сергею, что готова на все, чтобы наказать виновных в смерти Марины, Бусыгиной и Айжан. Булатов проводит вечеринку у себя дома. Туда прибывает Батыр и убивает Булатова.



Парень Юли предлагает ей пожениться, она соглашается. Новобрачные собираются в Мексику на раскопки, но перед отъездом Юлю хватают и отправляют силой в психиатрическую лечебницу. Год с лишним ее пичкают препаратами, от которых она теряет рассудок, но хранит записку с просьбой освободить ее. После выясняется, что Юля готовилась к покушению. После ее похищения Вера получает жесткий диск Марины Колодиной. В видеозаписи Юля рассказывает Вере правду о преступлениях Сергея и просит его остановить. Вера оказывается перед выбором: проигнорировать все это или разоблачить Сергея.